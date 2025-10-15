Jack Carlin, fire ganger britisk OL-medaljevinner i banesykling, legger opp 28 år gammel

HQ

Jack Carlin, fire ganger olympisk medaljevinner i banesykling (bronse og sølv i Paris 2024 og Tokyo 2020), samt tre ganger sølvmedalje i VM, har kunngjort sin avgang i en alder av 28 år på en pressekonferanse. Han sa at han ikke føler at han fortsatt vil være i stand til å komme tilbake i 100 % form og holde det i tre år til OL i 2028.

"Når jeg ser tilbake på karrieren min, kan du vinne eller tape ting med tusendels sekunder, og hvis jeg ikke skulle gi 100 %, noe jeg ikke føler jeg må, tror jeg ikke det er verdt å gjøre det. Jeg tror jeg ville gjort meg selv en bjørnetjeneste, menneskene rundt meg en bjørnetjeneste, og også trøyen en bjørnetjeneste", sa han.

Carlin skadet hoften da han krasjet i et ritt under OL i Paris i fjor, og har ikke vært tilbake siden. Han sier at han er fornøyd med karrieren sin, men lurte på "hva annet er det å jage når jeg ikke har 100 % av meg selv å gi til den lenger?"

"Hvis jeg skulle se tilbake og si til 18 år gamle Jack: 'Hør her, du kommer til å gå herfra om ti år med fire OL-medaljer rundt halsen ...'. Jeg tror jeg ville ha bitt hånden av deg for det."

Da han var 14 år, brakk Carlin begge anklene og sluttet å spille fotball. Han valgte å satse på en karriere innen terreng- og landeveissykling, men siden været er som det er i Skottland (han er født i nærheten av Glasgow), valgte han å prøve banesykling da en velodrom åpnet i 2012.