Jack Doohan beveger seg lenger bort fra Formel 1, og ryktes å bli med i den japanske Super Formula

Jack Doohan, den 22 år gamle føreren som startet Formel 1-sesongen med Alpine, men som ble degradert etter bare seks løp uten å ha vunnet poeng, fortsetter kanskje ikke i F1 neste sesong, ettersom australieren er i ferd med å finne seg en ny jobb i Super Formula, melder Motorsport. Det er "sterke bånd" mellom Doohan og Toyota Kondo Racing-teamet for Super Formula, den største formelbilkonkurransen i Japan.

Dette kommer etter at Franco Colapinto, Doohans erstatter for Alpine, nærmer seg en ny kontrakt med Alpine (til tross for at han ikke har vunnet poeng i flere løp enn Doohan).

Mick Doohan, Jacks far og fem ganger verdensmester i Grand Prix på motorsykkel, har hatt samtaler med Haas F1-teamets sjef Ayao Komatsu, som har tette bånd til Toyota, men i stedet for en plass i F1-teamet, vil han bli tatt med til Toyotoas Super Formula-team, som en mulig erstatter for Zak O'Sullivan i det Toyota-drevne teamet.