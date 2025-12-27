Jack Draper bekrefter at han går glipp av Australian Open på grunn av sin armskade

HQ

Australian Open starter om tre uker, men én topp 10-spiller har allerede bekreftet at han trekker seg. Det var dessverre en vi ikke er så overrasket over: Jack Draper, nummer 10 i verden og nummer 1 i Storbritannia, som fortsatt lider av sin armskade og ikke er klar til å komme tilbake i aksjon.

24-åringen la ut en video på sosiale medier der han forklarte at han og laget hans bestemte seg for å ikke reise til Australia i år, hvor all tennisaktivitet vil finne sted i januar måned, med start 2. januar med mixed-gender United Cup, en annen konkurranse som Draper var forventet å delta i.

"Jeg har hatt denne skaden lenge, jeg er helt i sluttfasen av prosessen, og å gå tilbake på banen i best-av-fem-sett-tennis så snart virker ikke som en smart avgjørelse akkurat nå for meg og tennisen min", sa Draper, og la til at dette er det desidert vanskeligste tilbakeslaget i karrieren, men at det gjør ham mer spenstig og sulten "på å bli den spilleren jeg ønsker å bli enda mer."

Draper spilte for siste gang i US Open i august, og trakk seg i andre runde. Han fikk et benødem i venstre arm, og har siden gått glipp av alle turneringer siden, inkludert noen oppvisningskamper han skulle spille denne måneden. Draper nådde karrierens beste rangering som nummer 1 i verden etter å ha vunnet sin første Masters 1000 i Indian Wells og nådd finalen i Madrid Open.