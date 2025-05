Jack Draper bryter gjennom ATP-rankingen og klatrer til topp 5 i Madrid

HQ

Jack Draper klatrer på ATP-rankingen: Mindre enn én måned etter at han nådde karrierens høyeste plassering som nummer seks i verden, da han for første gang tok seg inn blant de ti beste ved å vinne Indian Wells, har briten nå sikret seg en plass blant de fem beste, uavhengig av hvor langt han går i Madrid Open. Han oppnådde det ved å eliminere Matteo Arnaldi 6-0, 6-4 på torsdag, og nådde dermed en semifinale på grus for første gang i karrieren.

Fra å være nr. 15 tidligere i år (nr. 43 på denne tiden i fjor), til nå femteplass, og han kan til og med ta fjerdeplassen, fire poeng bak Taylor Fritz, hvis han klarer å vinne Madrid Open.

På mandag, når ATP-rankingen oppdateres, er Draper garantert å passere Novak Djokovic, som tapte i første runde i Madrid. Draper blir den fjerde britiske spilleren som når topp 5 siden rankingen ble opprettet i 1973, en liste som inkluderer Greg Rusedski og Tim Henman (begge tidligere nr. 4 i verden i 1997 og 1999) og selvfølgelig den tidligere verdenseneren Andy Murray.

Jack Draper spiller mot Lorenzo Musetti i semifinalen i Madrid Open, klokken 20:00 CEST, 19:00 BST. Den andre semifinalen spilles tidligere, 16:00 CEST, 15:00 BST, mellom Francisco Cerúndolo og Casper Ruud.