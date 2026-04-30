Jack Draper faller ut av ATP-toppen da han trekker seg fra Roland Garros og Roma

Jack Drapers mareritt fortsetter. Han har bekreftet at han ikke kommer til å spille i Roland Garros på grunn av skadene, i tillegg til at han ikke kommer til å spille i Madrid denne uken og Roma neste uke. "Kneet mitt er på bedringens vei, og jeg har begynt å slå baller igjen, men dessverre har jeg fått beskjed om å ikke spille i Roland Garros", skrev Draper på sosiale medier.

"Selv om det er trist å gå glipp av nok en Grand Slam-turnering, er rådet å ikke forhaste seg tilbake til å spille femsettskamper på grus direkte. Etter armskaden jeg pådro meg i fjor, måtte jeg begrense treningen, men ved å gi meg selv tid til å komme meg, vil jeg være i stand til å komme tilbake til å være den spilleren jeg ønsker å være på banen".

Den 24 år gamle briten, som nådde en toppnotering i karrieren som nummer fire i verden i juni i fjor, kort tid etter at han nådde sin første Masters 1000-finale (tapte i Madrid mot Rune, men vant i Indian Wells mot Ruud), pådro seg en armskade i andre runde av US Open. Han har siden forsøkt å gjøre comeback flere ganger, og slo oppsiktsvekkende nok Novak Djokovic i åttendedelsfinalen i Indian Wells i en tett kamp, men har ikke spilt siden han tapte i første runde i Barcelona Open, hans eneste gruskamp i 2026, og lider nå av en kneskade.

Dette vil få ødeleggende konsekvenser for rangeringen hans: Han er for øyeblikket rangert som nummer 28 i verden, men er så godt som ute av topp 50 etter denne uken i Madrid, ettersom han mister 650 poeng, og vil deretter miste 400 poeng fra kvartfinalen i Roma i fjor og åttendedelsfinalen i Roland Garros, noe som betyr at han sannsynligvis vil falle ut av topp 100.