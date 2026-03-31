Jack Draper føyer seg inn i rekken av spillere som trekker seg fra Monte-Carlo Masters neste uke

Grusbanesesongen i tennis starter denne uken, med den første hovedturneringen i ATP, Monte-Carlo Masters, som spilles mellom 5. og 12. april. Den vil imidlertid ha noen fornuftige avbud: Novak Djokovic har allerede bekreftet at han går glipp av turneringen (den første siden 2011), i tillegg til Taylor Fritz. Tirsdag har ytterligere to spillere sagt at de ikke kommer til å delta i turneringen, briten Jack Draper og amerikaneren Sebastian Korda.

Draper pådro seg en skade under US Open og var ute i flere måneder før han gjorde et sterkt comeback i år, blant annet med seier over Novak Djokovic i Indian Wells. Han tapte imidlertid i åpningskampen i Miami Open, og utsetter tilbakekomsten til tennisbanen ytterligere: Kanskje blir hans neste turnering ATP 500 Barcelona Open mellom 13.-19. april.

Deres plasser i hovedturneringen i Monte-Carlo Masters har blitt fylt av Sebastián Báez, Daniel Altmaier, Térence Atmane og Giovanni Mpetshi Perricard.