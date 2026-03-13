Jack Draper og Daniil Medvedev krangler om hindringsstraff i Indian Wells

HQ

Jack Draper avslutter sitt tittelforsvar i Indian Wells med tap for Daniil Medvedev 6-1 7-5, i en kamp som skapte stor kontrovers da russeren ropte på hindring på briten, og ble buet ut av tilskuerne. Det skjedde under et rally der Draper servet, og det andre settet sto 5-5, 0-15.

Draper strakte armene ut et øyeblikk og signaliserte at han trodde Medvedevs slag hadde gått ut. Ballvekslingen fortsatte, og Medvedev bommet på poenget. Russeren ba imidlertid stoldommeren om å se på om Draper hadde gjort seg skyldig i hindring med sin gest, ettersom den kunne ha distrahert spilleren.

Dommeren sjekket nettbrettet sitt og tildelte Draper en hindringsstraff, "for å ha gjort noe annet i rallyet enn du normalt ville gjort", og ga poenget til Medvedev, noe som potensielt kunne endre kampens gang. Dette ble møtt med mye buing fra tilskuerne i California. Medvedev vant partiet som brøt Drapers serve, og endte opp med å vinne kampen i det påfølgende partiet.

"Jeg føler ikke at jeg jukset", sier Medvedev, selv om han ikke har noen god følelse av det

I et hjertelig håndtrykk etter kampen sa Medvedev at "hvis du er sint på meg, beklager jeg". Draper svarte at "det er jeg ikke i det hele tatt, jeg synes bare ikke det distraherte deg nok". "I don't feel great", la Medvedev til, mens Draper forsikret sin rival om at han hadde vunnet kampen på en rettferdig måte og at det var en rettferdig avgjørelse, men at gesten hans ikke distraherte ham nok.

"Føler jeg meg bra med det? Egentlig ikke, men jeg føler heller ikke at jeg jukset. Jeg lot dommeren avgjøre", forklarte Medvedev senere i et intervju med BBC."Ble jeg litt distrahert? "Ja. Er det nok til å vinne poenget? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Hvis du ser på den første forehanden jeg gjorde etter at det skjedde, tror jeg at jeg kunne ha gjort et bedre slag om det ikke var noen gest fra Jack."