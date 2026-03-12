Jack Draper slår Djokovic i en intens kamp med 26 skudd: Dette er kvartfinalene i Indian Wells

HQ

Indian Wells 2026 produserte sannsynligvis den beste duellen så langt, da Novak Djokovic og Jack Draper holdt seg i over to og en halv time inn i tie-break i tredje sett, med den engelske spilleren og forsvarende mester Draper, i sin andre turnering i 2026 etter sin skade, beseiret veteranen Novak Djokovic 4-6, 6-4, 7-6 (5).

Draper, som falt fra karrierens beste plassering som nummer 4 i verden i fjor til 15. plass etter å ha gått glipp av de siste fire månedene av 2025, vant denne californiske Masters 1000-turneringen i fjor, en turnering som Djokovic vant fem ganger, men siste gang i 2016. Kampen, bare andre gang de møtte hverandre (den første var i 2021, da Draper var 19 år og tapte for Djokovic), hadde enorm kvalitet fra begge, inkludert et 26-skudds rally som Djokovic vant, men drenerte ham og falt til bakken. Han mistet deretter serven i det påfølgende partiet, og Djokovic sa at han tror han gikk tom for bensin.

Kvartfinale i Indian Wells:

Torsdag 12. mars:



Arthur Fils mot Alexander Zverev: 19.00 CET, 18.00 GMT



Learner Tien mot Jannik Sinner: 21.00 CET, 20.00 GMT



Fredag 13. mars:



Jack Draper mot Daniil Medvedev: 13.00 CET, 0.00 GMT (torsdag)



Carlos Alcaraz mot Cameron Norrie: 15.00 CET, 14.00 GMT

