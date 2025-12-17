Jack Draper trekker seg fra nok en oppvisningsturnering, og det fryktes at han går glipp av Australian Open

HQ

Jack Draper spilte for siste gang i US Open i august, da han trakk seg i andre runde på grunn av smerter i armen, forårsaket av et benødem i venstre arm, og bestemte seg for å stå over resten av sesongen for å komme seg. Han skulle etter planen være tilbake i en oppvisningsturnering, Macau Tennis Masters, 27.-28. desember.

Organisasjonen bekreftet imidlertid at Draper, sammen med Jakub Mensik, hadde trukket seg fra turneringen, og plassene deres vil bli fylt av Ugo Humbert og Yibing Wu. Han hadde tidligere trukket seg fra en annen vennskapsturnering, Ultimate Tennis Showdown i London, som fant sted 5.-7. desember.

Nå er det tvil om Draper rekker å ankomme i tide til Australian Open, årets første Grand Slam-turnering, en turnering der han nådde fire runder i 2025, men også trakk seg. I 2025-sesongen klatret Draper til karrierens beste plassering som nummer 4 i verden etter å ha vunnet sin første Masters 1000 i Indian Wells og nådd finalen i Madrid Open, men falt til nummer 10 i verden etter fraværet resten av sesongen.