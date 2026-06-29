Jack Draper trekker seg fra sin tredje Grand Slam-turnering på rad etter at armskaden har blusset opp igjen

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Jack Draper, som skulle ha debutert på Wimbledon tirsdag, på dag 2 av Grand Slam-turneringen på gress, har trukket seg på grunn av at armskaden har kommet tilbake. Den 24 år gamle britiske spilleren har opplevd et mareritt det siste halvannet året, med stadige skader som har hindret ham i å spille og ført til at han har falt på ATP-rangeringen, men han sa at «dette er definitivt det absolutt verste øyeblikket», ettersom dette er den tredje Grand Slam-turneringen på rad han går glipp av.

Draper har hatt en lang rekke skader, både i hoften og ryggen, og det verste begynte sommeren 2025, da han pådro seg en skade etter US Open 2025 og måtte stå over i et halvt år. Han pådro seg en kneskade i Barcelona, noe som tvang ham til å trekke seg fra grussesongen, og nå er armskaden tilbake. Totalt har han kun spilt 15 kamper de siste 12 månedene; han har gått fra å være nummer fire på verdensrankingen til å nå ligge på 131. plass.

«Det har vært mange smertefulle øyeblikk de siste 12 månedene, men dette er definitivt det aller verste, for det finnes ingen større ære for en britisk spiller enn å spille på Wimbledon».

Draper snakket med pressen på søndag, og alt så ut til å være i orden for hans deltakelse på Wimbledon, etter at han nylig, sist fredag, nådde semifinalen i Eastbourne Open – hans første turnering siden Barcelona Open i april – og med sitt idol Andy Murray som trener for gressbanesesongen. På grunn av sin lave rangering skulle han ha møtt en svært, svært tøff motstander i sjetteseedede Taylor Fritz, men han har nå blitt fratatt denne muligheten.