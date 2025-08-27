Jack Draper trekker seg fra US Open på grunn av skade

HQ

Dårlige nyheter fra US Open: Jack Draper, det store håpet for Storbritannia i US Open, har trukket seg fra turneringen. 23-åringen, som vant Indian Wells i år og var semifinalist i New York i fjor, skulle etter planen spille mot Zizou Bergs, men han trakk seg før kampen. Bergs går automatisk videre til tredje runde, der han venter Gabriel Diallo eller Jaume Munar.

Draper, som ligger på syvendeplass i ATP Live Race to Turin med 30 seire og 9 tap denne sesongen, pådro seg en skade under sin første kamp mot Federico Agustin Gomez i fire sett. Før det var hans siste kamp i Wimbledon. Ifølge ATP.com lider han av en overbelastning og en beinskade i venstre overarmsben.

"Jeg prøvde mitt aller beste for å være her og gi meg selv alle muligheter til å spille, men ubehaget i armen har blitt for mye", skrev Draper. "Jeg må gjøre det som er riktig og ta vare på meg selv."