Jack Gleeson bryter tausheten om hvorfor han forlot Hollywood

Etter nesten ti års stillhet er Jack Gleeson igjen tilbake i rampelyset. Den irske skuespilleren ble beryktet verden over for sin rolle som Joffrey Baratheon - en jobb han uten tvil gjorde litt for godt. Men da forhenget falt for rollen, valgte Gleeson å forsvinne fra mediebruset, bare 21 år gammel.

HQ

De neste årene tilbrakte han på Trinity College i Dublin, der han studerte og grunnla et teaterkompani sammen med nære venner - langt fra Hollywoods skarpe lys. Ryktene svirret om hvorfor han bestemte seg for å trekke seg tilbake, spesielt siden karrieren hans hadde startet så spektakulært.

Nå, med en triumferende tilbakekomst i House of Guinness, legger Gleeson endelig kortene på bordet :

"Heldigvis kan jeg si at det ikke var fordi jeg fikk noen form for utskjelling fra noen. Jeg vet at det kan skje ... Jeg vet ikke, det kan skje. Folk forveksler karakteren med skuespilleren. Men etter Game of Thrones, eller til og med under, fortsatte jeg å spille. Men det var mer med et teaterkompani jeg hadde startet sammen med noen venner i Dublin. Og jeg vet ikke, jeg var bare mer opptatt av det på den tiden. Men så begynte jeg å savne å spille på lerretet, og så begynte jeg med det igjen."

Gleeson har absolutt vært savnet, selv om han har tatt en og annen (veldig liten) rolle her og der. House of Guinness strømmes nå på Netflix for alle som er ivrige etter å se ham i rollen som den gåtefulle Byron Hughes.