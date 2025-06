Jack Grealish blir ikke tatt ut i Manchester Citys tropp til klubb-VM, skriver The Telegraph.

HQ

Jack Grealish ser ut til å være svært nær ved å forlate Manchester City. Som The Telegraph melder, har den 29 år gamle kantspilleren blitt utelatt fra Manchester Citys tropp til VM for klubblag. Han vil ikke reise til USA for å spille denne turneringen, som er Guardiolas siste sjanse til å vinne sølvtøy i år.

Det har i flere måneder vært rykter om at Grealish er på vei bort fra klubben, og han har stått over de fleste kampene mot slutten av sesongen, og gikk til og med glipp av den siste Premier League-kampen. Han har bare vært i startoppstillingen i syv kamper denne sesongen, og har spilt 715 minutter totalt.

Selv om Guardiola så langt har forholdt seg taus, vil det være fornuftig at han forlater klubben ettersom Thomas Tuchel ser ut til å prioritere VM 2026 neste år, og da trenger han regelmessighet, noe han mister for hvert år i City.