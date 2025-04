Jack Grealish dedikerer målet til sin yngre bror, som gikk bort for 25 år siden

HQ

Manchester City tok en velfortjent seier i går i Premier League mot Leicester City (nest siste lag på tabellen), som ble fullstendig dominert av Pep Guardiolas gutter, og endte 2-0. Omar Marmoush, en vintersignering for laget som presterer utmerket, scoret det andre, og Jack Grealish scoret det første etter bare to minutter, hans første mål i Premier League på 16 måneder.

Grealish fikk prisen som kampens spiller, en stor milepæl etter en svært ujevn sesong for ham. Og det er også et spesielt øyeblikk for ham personlig, for i går var det 25 år siden Grealish' lillebror døde, bare ni måneder gammel på grunn av plutselig spedbarnsdød i april 2000. Jack var fire år på den tiden.

Han dedikerte feiringen til ham, som han sa til BBC etter kampen. "Lillebroren min gikk bort for 25 år siden i dag. Denne dagen er vanskelig for familien. Mamma og pappa var her, så å score og vinne var strålende."

Kampen hadde også andre gode nyheter for City, da den markerte returen til Oscar Bobb, som fikk et brudd i beinet før sesongen og har vært ute i åtte måneder. Nordmannen spilte fem minutter før sluttsignalet, og Grealish var strålende fornøyd: Han beskrev ham som "ikke bare en toppspiller, men også et av de hyggeligste menneskene du noen gang vil møte. Det er umulig for ham å være slem eller noe som helst, han er en så fin og rolig gutt."