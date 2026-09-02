Jack O'Connell, Guy Pearce og Clair Foy revolusjonerer trykkbransjen i Netflix-filmen «Ink

Det er få aviser, i hvert fall i Storbritannia, som er like polarisert som The Sun, ettersom denne papiravisen ofte har vært i overskriftene på grunn av ulike kontroverser helt siden den ble opprettet. Uansett dette endret «The Sun» effektivt paradigmet for papirjournalistikken, da den gikk bort fra den mer rigide og konservative mediestrukturen for i stedet å fokusere på den mer sensasjonspregede delen av menneskelige ønsker og interesser, det vil si kjendisgossip, brutale drap, vågale modeller – listen er lang.

Siden The Sun har en så berømt nyere historie, ønsker nå regissør Danny Boyle og manusforfatter James Graham å lage en film basert på denne fortiden, alt som en del av prosjektet kjent som «Ink». Jack O’Connell står i spissen, med Guy Pearce og Claire Foy i hovedrollene, og filmen følger hvordan trioen forvandler The Sun fra en idé til en banebrytende offentlig aktør, før den deretter skildrer hvordan publikum og andre begynte å slå tilbake mot avisens satsing på å rapportere om alt som kunne generere trafikk.

Med en stjernespekket rollebesetning og et talentfullt kreativt team bak kameraet får «Ink» premiere på kino 11. desember, men siden det er en Netflix-film, kan man forvente en noe begrenset kinodistribusjon, slik at flere får sett filmen når den har premiere på Netflix 8. januar 2027.

Sjekk ut teasertraileren for «Ink» nedenfor, samt filmens synopsis.

«En gruppe visjonærer og outsidere fikk en idé om en ny type nyheter – en som skulle gi folket det de ønsket og forandre ansiktet på verden vi lever i i dag.»