Jack Skellington og Mike Wazowski blir snart en del av Disney Dreamlight Valley.

Nylig ble det avslørt at Disney Dreamlight Valley vil gå fra å være en Early Access-tittel til å bli et fullverdig spill som vil kreve et engangskjøp for å få tilgang til, og dermed gå bort fra sine free-to-play-røtter. Som en oppfølging av dette har Disney Dreamlight Valley Showcase nylig gitt et glimt av hva de neste månedene vil bringe til livssimuleringsspillet.

Vi har fått vite at vi fra 5. desember kan se frem til lanseringen av den første betalte utvidelsen til spillet, med navnet A Rift in Time, og med ulike figurer som Rapunzel, Gaston og Eve. Historien denne utvidelsen vil fortelle vil utspille seg over tre akter, og vil også bringe tre nye biomer (Ancient's Landing, Glittering Dunes og Wild Tangle) som en del av sin Eternity Isle nye lokasjon. Denne første delen er kjent som Welcome to Eternity Isle.

Denne utvidelsen vil fortsette med sin andre del, The Spark of Imagination, våren 2024, før den avsluttes med sin tredje og siste akt sommeren 2024, som er Treasures of Time og der spillerne må stoppe Jafars siste ondskapsfulle utspill.

Når det gjelder det kommende nye gratisinnholdet, vil Jack Skellington også bli en del av spillet 5. desember 2023, før Mike Wazowski ankommer tidlig i 2024. Deretter kommer det enda en ny figur tidlig på våren 2024 og sent på våren 2024, før The Princess and the Frog's Tiana debuterer til sommeren.

Når Disney Dreamlight Valley forlater Early Access, vil det være flere utgaver av spillet tilgjengelig, og for å se nøyaktig hvordan de skiller seg fra hverandre, kan du ta en titt på grafikken nedenfor.