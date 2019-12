Jackass 4 er på vei og kommer i 2021

Det er meget lenge siden vi så hele Jackass-gjengen samlet, for det var faktisk helt tilbake i 2010 at Jackass 3D kom på kino. Til sammen har de diverse filmene håvet inn over 330 millioner dollar, så det er ikke så rart at Paramount Pictures har forsøkt å igangsette utviklingen av en ny Jackass-film.

Og det har de nå lyktes med. Deadline kan rapportere at Paramount har bestilt en Jackass 4-film, som har planlagt premiere den 6. mars 2021.

Vi vet at Johnny Knoxville vender tilbake, og at han også produserer filmen sammen med blant annet Spike Jonze. Om alle de resterende medlemmene av Jackass-teamet er med, og om Jeff Tremaine enda en gang skal regissere vites ikke enda.

Hva synes du om Jackass?