Jackass 4 heter Jackass Forever og kommer i oktober

Det begynner å bli lenge siden gærningene i Jackass slapp en film, over et tiår faktisk. Men snart er det dags for flere helsprø påfunn med gjengen, da Jackass Forever, den fjerde filmen i serien, offisielt kommer senere i år. Vi loves også en trailer for den neste uke, den 20. juli.

Denne informasjonen ble avslørt i et Twitter-innlegg der det står: "We're back! A bit older and a lot grayer, but definitely not the wiser. Catch the #JackassForever trailer debut online Tuesday, July 20, follow our new Instagram account, and we'll see y'all on Oct 22."

Det stemmer, filmen har premiere den 22. oktober, så sørg for å markere datoen på kalenderen din dersom du er gira på å se voksne menn skade seg selv i idiotiske stunts.