Jackass 5 stormer inn på kinoene til sommeren

I en ganske overraskende vending har det blitt avslørt at Jackass vil gjøre comeback til sommeren i et helt nytt kapittel der den morsomme gjengen gjenforenes for flere sprø, sjokkerende, kvalmende og forbløffende sprell og stunts.

Som bekreftet av Johnny Knoxville og Instagram-kontoen Jackass, har det blitt opplyst at Jackass 5 kommer den 26. juni. Selv om det er begrenset med ytterligere informasjon om filmen, får vi vite følgende.

"Vel, en wang dang og hot damn doodle, vi starter året med et smell. Vi ønsket å fortelle deg at denne sommeren er Jackass tilbake!!! Vi ser deg på kino 26. juni 🎉❤️🎉 Mer kommer, men vi ville at du skulle høre det fra oss først!!!"

Vi venter nå på nyheter om hele rollebesetningen, men en rimelig gjetning er at de vanlige mistenkte vil være tilbake, inkludert Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña, "Danger" Ehren McGhehey, Chris Pontius, Dave England, og så videre.

