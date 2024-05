Jackbox går NSFW med sin nyeste partypakke

Jackbox har laget partyspillpakker i rundt ti år nå, og det har tatt så lang tid for dem å endelig lage en versjon som kun er for voksne. The Jackbox Naughty Pack har blitt avslørt i en kort teaser-trailer.

Hva er Jackbox Naughty Pack, spør du? Vel, det virker som en vanlig pakke med minispill, bortsett fra at det har litt hanky panky som skjer innenfor hovedtemaet. Vi forventer fortsatt den samme komiske tonen hele veien, så i hovedsak er det virksomhet som vanlig, med en litt annen stemning. Det er ingen utgivelsesdato ennå, men forvent Jackbox Naughty Pack en gang i år.