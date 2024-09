På én måte er det nesten umulig å anmelde noe som en Jackbox Party Pack. Formelen avhenger så mye av menneskene du er sammen med, humoren du kanskje eller kanskje ikke deler, at ethvert Jackbox-spill kan gå fra en 2 til en 10. Tanken bak Jackbox Games er selvfølgelig å lage et selskapsspill som alle kan ha glede av. Den perfekte isbryteren, om du vil, men i virkeligheten, på grunn av innspillene som spilleren må gi i noe som Quiplash eller Tee K.O., blir det vanskelig å ikke også vurdere menneskene du er sammen med.

Dette gjelder i høyeste grad for Jackbox Naughty Pack. En samling av tre spill - hvorav to er klassikere som har fått en tydelig NSFW-vri - som prøver å gjøre noe Jackbox ikke har gjort før. Selv om vi alle har lagt inn svar i Quiplash som helt sikkert ville fått oss på en eller annen liste, har Jackbox aldri før virkelig sluppet kragen løs og gitt oss spørsmål som er utformet rundt begrepene sex og annet voksent innhold.

For en brite var dette noe jeg først var usikker på. Jackbox tok virkelig en risiko her, og det virket nesten som om det var meningsløst at faren din kom inn for å fortelle deg om fuglene og biene i en alder av 21 år. Vi vet allerede hva sex er, Jackbox! Det omfatter allerede halvparten av Quiplash-svarene mine, men interessant nok ser vi ikke en NSFW Quiplash her. Dirty Drawful og Fakin' It All Night Long er de tilbakevendende klassikerne, og mens førstnevnte føles som om det ikke treffer blink, er sistnevnte en genistrek av et partyspill.

Fakin' It All Night Long fungerer egentlig som et virkelig skittent Among Us uten oppgaver og uten mord. Du rekker opp hånden hver gang det blir lest opp et spørsmål som "Vil du gni spøkelses-ektoplasma på deg selv?" Hvis du er Faker, er du ikke sikker på hvorfor alle rekker opp hånden eller lar den være nede, noe som tvinger deg til å forsvare deg selv hvis du blir tatt på fersken. Selv blant fremmede på Gamescom var dette en veldig morsom opplevelse, og gjør at du raskt kan bryte ned barrierer du måtte ha om innholdet. Selvfølgelig dreier ikke alt seg om sex. I alle spillmodusene kan du fortsatt finne spørsmål som setter deg ut på andre måter, som å be deg om å sette en emoji for hvilket dyr du tror du kan sparke inn i solen. Det er bra å drysse inn et og annet avbrekk fra NSFW-innholdet, slik at Jackbox ikke fremstår som en onkel som prøver å være kul, men bare ender opp med å være ekkel.

Jackbox Naughty Pack er helt klart den Party Pack-pakken der du kan føle Jackbox' innflytelse mest. På grunn av det forkortede omfanget av dette spillet som har den "slemme" atmosfæren, er det mer av en følelse av tunnelsyn på dette spillet, både på godt og vondt. Dirty Drawful, for eksempel, føles ikke som om det nødvendigvis trenger dette filteret eller mangelen på det. Vi tegnet alle baller og pupper lenge før Jackbox Naughty Pack kom, så selv om Dirty Drawful fortsatt er morsomt, er det den samme gleden du får fra et vanlig Drawful-spill. Du ler av tegneferdighetene til vennene dine, og prøver å tyde hva de kan ha ment med hieroglyfen som sitter foran skjermen din. Når du bare har tre spor for denne pakken, føles det som om Dirty Drawful ikke tilførte mye til formelen. Når det er sagt, er det verdt å nevne at Drawful allerede er en vellykket formel, så det er veldig lite å legge til.

Let Me Finish er det eneste helt nye spillet i denne pakken, og selv om det ikke er en helt ny idé for Jackbox, ettersom det er et pitching-spill som ligner på Talking Points og Patently Stupid, er det en god en. Fra en oppstilling av alt fra skrutrekkere til fugler, skal du og motstanderen din pitche hvem som er best på noe. Let Me Finish lar også alle i en gruppe engasjere seg i debatten ved å komme med sine egne pitcher og sende debatten ut i fullstendig kaos, og du får poeng avhengig av hvor overbevisende du er. Eller, som i de fleste Jackbox-spill, får du poeng for å få vennene dine til å le. Let Me Finish er så sprøtt og gir deg mulighet til å gå til ville og til tider mørke steder i jakten på komikk, og det viste seg å være en overraskende favoritt i denne partypakken, selv om jeg hadde forventet å bli mest tiltrukket av de sexy vriene på de klassiske spillene.

Jackbox Naughty Pack er et dristig nytt skritt for serien. På samme måte som når du sender inn et risikabelt Quiplash-svar rundt folk du egentlig ikke kjenner, tester Jackbox Games vannet her, og ser potensialet i å presse en mer voksen samling av selskapsspill. På en måte begrenser dette den vanlige friheten du får med noen av de andre Party Packs (mange av dem kommer forresten med mer enn tre spill), mens du på en annen måte kan fortelle Jackbox prøver å fortelle deg å slippe håret løs og være friere enn du har vært før med svarene dine. Førstnevnte følelse er imidlertid den du føler mest mens du spiller. Det er også den pakken som er mest definert av hvem du spiller med. Du kan ikke ta frem Dirty Drawful foran bestemor, med mindre bestemor er veldig kul, antar jeg.

Selv om det har sine feil, er The Jackbox Naughty Pack den første iterasjonen av denne NSFW-vrien på den tradisjonelle Party Pack-formelen. Jackbox Games fikk det ikke 100 % riktig med sin første Party Pack, og det gjorde ikke det samme med den første Naughty Pack. Men ti Party Packs senere har de lært av erfaringene de har gjort seg, og nå har de klart å lage et solid tilskudd til Party Pack-serien, som lar deg slå deg løs uten å bli ukomfortabel.