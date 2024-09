Jackbox Naughty Pack ble inspirert av spillernes skitne sinn

HQ

Vi står på terskelen til lanseringen av Jackbox' første skikkelig NSFW-partypakke. I motsetning til tidligere festpakker, der du uunngåelig ville komme opp med noen skitne svar, krever Jackbox Naughty Pack at du blir komfortabel med det ukomfortable. Det er ikke en isbryter å ta med til nye kolleger, eller kanskje det er det. Det er opp til deg.

Det kan også være at du ved et uhell har bestemt hva som skal inkluderes i spørsmålene. I vårt Gamescom-intervju med Jackbox Games CCO Allard Laban, avslørte han at noen av spillerne kom opp med instruksjonene du får i spill som Dirty Drawful.

"Spesielt i Dirty Drawful høster vi mange av instruksjonene fra vår faktiske playtesting," sa Laban. "Så mange av ideene kommer fra de skitne hodene til de Jackbox-ansatte selv, i tillegg til våre fantastiske forfattere. Mange av forfatterne våre kommer fra improvisasjonsmiljøet i Chicago, og det er det som gir forestillingen denne innsprøytningen av skandaløse, gode tekster og morsomme ting. Og så er den ganske aktuell, som med Elmo som blottlegger seg. Ikke saksøk oss."

På Jackbox Naughty Pack får du også tilgang til Fakin' It All Night Long og Let Me Finish, som alle har et utpreget snuskete tema. Men hvis du vil finne ut mer om disse spillene, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor :