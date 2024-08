Jackbox' Naughty Pack debuterer neste måned

HQ

Mens Jackbox ofte har vært et flott spill for å samle familie og venner i alle aldre, vil dette kanskje ikke være tilfelle for det kommende Naughty Pack. Dette er den aller første tittelen bare for voksne fra Jackbox-teamet, og etter avsløringen relativt nylig, vet vi nå nøyaktig når pakken vil debutere.

Pakken skal lanseres 12. september, og vil samle tre spill, hvert med en frekk natur.

Vi blir fortalt at Fakin' It All Night Long vil "tildele en Faker per runde, og det er opp til gruppen å avgjøre hvilken spiller som lyver når de blir stilt spørsmål som "Sett en finger opp for alle offentlige toaletter du har brukt i dag".

Dirty Drawful"utfordrer derimot spillerne til å tegne et bilde basert på den skitne beskjeden de får på telefonen."

Til slutt, Let Me Finish "undersøker livets alvorlige spørsmål som "Hvor er rumpa til denne postkassen?" eller "Hvordan blir denne avokadoen opphisset?""

Vi har selvsagt mye å glede oss til når Naughty Pack debuterer om mindre enn en måned til en prislapp på 21,69 dollar på PC og konsoller.