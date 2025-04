Jackbox Party Pack 11 avslørt, kommer til høsten

I fjor ble Jackbox Games litt frekk med Jackbox Naughty Pack, en samling NSFW-spill som presset en mer moden (eller umoden) sans for humor. I 2025 kommer de tradisjonelle festpakkene tilbake, med Jackbox Party Pack 11.

Den nye spillpakken ble kunngjort under den første Jackbox Direct, og lanseres til høsten med fem nye spill, inkludert et fantasy-quizspill der du må kjempe deg gjennom et eventyr ved å svare riktig på spørsmål, et sosialt deduksjonsspill der alle kan være gjerningsmannen bak en mystisk forbrytelse.

Å skrive vitser, lage de beste lydeffektene og et bisart sunt tegnespill avrunder de andre partyspillene i Jackbox Party Pack 11. I direktesendingen fikk vi også se en smakebit av Trivia Murder Party 3, som foregår i et uhyggelig leirmiljø, og som vil være separat fra den ellevte partypakken når den lanseres senere i år.