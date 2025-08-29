Jackbox VP tar opp om vi vil se flere spin-off Party Packs i fremtiden

HQ

På Gamescom fikk vi sjansen til å snakke med Andy Kniaz, Jackbox Games' visepresident for forretningsutvikling og internasjonalt. Selv om partyspillserien har vært en enorm suksess opp gjennom årene, kan man av og til lure på om utvikleren vil fokusere på noe annet i fremtiden.

I fjor så vi Jackbox dykke ned i mer NSFW-innhold med Jackbox Naughty Pack. I år er vi tilbake på de vanlige festpakkene, men vi kunne ikke motstå å spørre Kniaz om vi ville se noe som Naughty Pack igjen i fremtiden.

"Vi prøver alltid å fornye oss, og vi finner alltid på nye måter å komme opp med nye spill på og å pakke dem inn på en litt annerledes måte", sa Kniaz. "Jeg tror det er noe vi kommer til å eksperimentere med over tid. Jeg vil aldri si aldri, men jeg tror vi akkurat nå er veldig fokusert på Party Pack-serien og kanskje å gi ut enkeltspill og andre ting som det, og prøve å eksperimentere litt."

Så kanskje ingen nye spin-offs akkurat nå, men vi kan se en annen dukke opp med tiden. Selv om Jackbox-formelen fortsatt er vellykket og har vært det i over et tiår nå, er det alltid interessant å se hvor det vil gå videre.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Andy Kniaz nedenfor: