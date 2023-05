Jackie Chan i samtaler om å spille hovedrollen i Netflix' nye Karate Kid-film

HQ

Føler du deg klar for mer hardtslående action i kampsportfranchisen? Mye tyder på at Karate Kid vil gjøre comeback med Jackie Chan i en av hovedrollene i det som er planlagt å være en direkte fortsettelse av de tre originalfilmene. Med andre ord vil denne nye Karate Kid fullstendig omgå nyinnspillingen fra 2010 og dens karakterer.

Forvent derfor ikke å se Jaden Smith dukke opp igjen, spesielt siden han har gjort det ganske klart at interessene hans ligger i musikk og ikke i å følge i farens fotspor. Noe vi sannsynligvis alle er ganske takknemlige for. Prosjektet, som fremdeles er i en veldig tidlig fase, vil bli regissert av Jonathan Entwisle, og utgivelsesdatoen er satt til 7. juni 2024.

Kilder i nær kontakt med Jackie Chan sier at skuespilleren er veldig begeistret for prosjektet og gleder seg veldig til å gå inn i rollen som Mr Han igjen. Med tanke på at filmen han spilte i 2010 spilte inn over 350 millioner dollar på bare et budsjett på 40 millioner dollar, kan vi forestille oss at han klør etter å få spille den rollen igjen.

Føler du deg klar for en ny Karate Kid-film?

Kilde.