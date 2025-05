Jackie Chan: "Jeg gjør alltid mine egne stunts, og det kommer ikke til å endre seg før den dagen jeg pensjonerer meg"

HQ

30. mai er det premiere på Karate Kid: Legends, der Ralph Macchio og Jackie Chan slår seg sammen for å lære bort kampsport til en ung gutt. Chan har laget over 150 filmer i løpet av en karriere som har vart i godt over 60 år, og han er kjent for å ha utført utrolige stunts, noen ganger med brutale skader som resultat.

Men han holder fortsatt på, og han har ingen planer om å bli en digital spesialeffekt. I et intervju med Haute Living forklarer Chan at han vil gjøre alt selv så lenge han er aktiv - og det er det ingen grenser for:

"Selvfølgelig gjør jeg alltid mine egne stunts. Det er slik jeg er. Det kommer ikke til å endre seg før den dagen jeg går av med pensjon, og det kommer aldri til å skje! Og for å være ærlig, når du har gjort det i 64 år i strekk, er det ingen fysiske forberedelser lenger. Alt sitter i hjertet og sjelen; det er muskelminne."

Kort sagt, alt vi ser Jackie Chan gjøre i Karate Kid: Legends, gjør 71-åringen på ekte, og slik vil det alltid forbli.