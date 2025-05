Jackie Chan: "Jeg vil lage en Rush Hour 4"

Selv om Jackie Chans gjennombrudd i Vesten vanligvis tilskrives Rumble in the Bronx fra 1995, var det med Rush Hour fra 1998 (der han spilte sammen med Chris Tucker) at han virkelig slo gjennom i Hollywood, og den fikk to svært vellykkede oppfølgere. Men Rush Hour 3 kom ut i 2007, og siden har vi ikke hørt noe mer fra serien, selv om det har gått rykter og vært snakk om en oppfølger.

Da ScreenRant nylig fikk muligheten til å spørre Chan om han har lyst til å lage en Rush Hour 4, ga han et både trist og veldig håpefullt svar:

"Skynd deg! Ellers blir Chris Tucker og jeg 100 år gamle. Vi vil være gamle menn som gjør Rush Hour. Ja! Og jeg vil gjøre [en ny] Shanghai Knights, Shanghai Dawn. Shangai Noon, Shanghai Knights og Shanghai Dawn. Manuset er fortsatt på gang. Jeg vil gjøre en Rush Hour 4."

Jackie Chan er nå 71 år gammel, men nesten sjokkerende mobil og fortsatt uredd. Vi får bare krysse fingrene for at noen studiosjefer kommer på andre tanker og prioriterer dette prosjektet, for Tucker har også tidligere sagt at han ønsker å få det til.