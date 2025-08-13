Jackie Chan om dagens Hollywood: "De er forretningsmenn, ikke filmskapere"

HQ

Siden DVD/Blu-ray-salget døde ut og strømmegigantene startet sine egne produksjonsselskaper for å lage sine egne filmer, har den generelle kvaliteten på Hollywood-filmene sunket. Det tror jeg vi alle kan være enige om. Det tas langt færre sjanser i dag, og de fleste beslutningene er forretningsdrevne snarere enn kreative, noe også Kung Fu-mesteren Jackie Chan har fått med seg. I et nylig intervju med Deadline legger ikke Rush Hour -stjernen fingrene imellom.

Jackie Chan om dagens Hollywood :

"Jeg synes de gamle filmene er bedre enn i dag. Akkurat nå er mange av de store studioene ikke filmskapere, de er forretningsfolk. De investerer 40 millioner og tenker: "Hvordan kan jeg få det tilbake? Og du kan ikke gå over. Det er veldig vanskelig å lage en god film nå."

Tror du Chan har rett eller tar feil?