Jacksepticeye donerer 100 000 dollar til Alveus Animal Sanctuary

I en ganske nydelig begivenhet har streamer Sean "Jacksepticeye" McLoughlin bestemt seg for å donere $ 100,000 XNUMX til Alveus Animal Sanctuary som drives av medinfluencer Maya Higa. Etter å ha besøkt anlegget og fått møte mange av dyrene som Maya bryr seg om, bestemte Jacksepticeye seg for at det var riktig å gi helligdommen en heftig kontantinjeksjon, $ 100K for å være nøyaktig, noe som naturlig nok førte til at Maya ble litt emosjonell.

Du kan se øyeblikket hvor nyheten ble avslørt i klippet nedenfor, hvor Jacksepticeye forklarte begrunnelsen for sin enorme donasjon som følger :

"Det er en av de tingene som jeg alltid har syntes var kult, og jeg vil donere og hjelpe til. Jeg synes det er kult det dere gjør her, og å se det i virkeligheten synes jeg er virkelig spektakulært."

Som Dexerto har lagt merke til, har helligdommen mottatt noen få store donasjoner i det siste, men denne tar kremen av avlingen og bygger på Jacksepticeyes innsats for å gi tilbake og samle inn penger til veldedighet, med influenceren kjent for å ha samlet inn så mye som 26 millioner dollar i sin årlige Thankmas-strøm i løpet av de syv årene den har blitt arrangert.