Jacob Elordi og Margaret Qualley navigerer i en postapokalyptisk verden i Ridley Scotts The Dog Stars

Etter å ha tatt oss med på historietime med Napoleon, og deretter levert ren tilskuersport med Gladiator 2, er Ridley Scotts neste filmsatsing en filmatisering av romanen The Dog Stars, av Peter Heller fra 2012. Det er et postapokalyptisk drama som utspiller seg i en verden herjet av et virus som har utslettet menneskeheten.

Vi kjenner alle til denne typen historier, men i motsetning til The Last of Us eller 28 Years Later, etterlater ikke viruset som utslettet menneskeheten seg kjøtthungrige monstre. I stedet etterlater det seg Reapers, åtseletere som streifer rundt i verden på jakt etter forsyninger de kan ta fra de få samfunnene som er igjen. Jacob Elordi spiller Hig, en pilot som har mistet kona si til viruset. I sitt gamle fly begynner han å motta mystiske signaler, som han vil følge i løpet av filmens handling.

Filmen har også Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney og flere andre i hovedrollene for å gi denne nye Scott-filmen en ganske stjernespekket line-up. Ta en titt på traileren nedenfor. The Dog Stars har premiere på kino den 28. august.