Jacob Elordi tar over som monsteret i Guillermo del Toros Frankenstein.

Netflix har avslørt at Jacob Elordi fra Euphoria and Saltburn skal overta rollen som monsteret i Guillermo del Toros kommende versjon av Frankenstein. Skuespilleren blir med i filmen i rollen og tar over etter Andrew Garfield, som måtte trekke seg på grunn av planleggingskonflikter som oppsto etter de mange produksjonsutsettelsene på grunn av streikene i Hollywood.

Ifølge Deadline skal også Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, samt tidligere annonserte Oscar Isaac (som Victor Frankenstein) og Mia Goth spille med i filmen.

Når det gjelder ytterligere detaljer om filmen, holdes de hemmelig. Vi vet at Netflix støtter filmen, noe som betyr at den sannsynligvis kommer til strømmetjenesten etter hvert, og det har også blitt rapportert at del Toro skal skrive, regissere og produsere filmen, selv om det er uklart om det blir en historisk eller moderne tolkning av Mary Shelleys ikoniske historie.

I andre Frankenstein-nyheter ble det nylig sluppet en trailer for Lisa Frankenstein, en moderne filmatisering med et mer tenåringsaktig tema.