Jada Pinkett Smith om ørefiken på Oscar-utdelingen: "Jeg tenkte: 'Dette er en sketsj'"

I et intervju med magasinet People har Jada Pinkett Smith endelig delt sine tanker om Will Smiths beryktede ørefik under Oscar-utdelingen. Ifølge skuespilleren trodde hun først at ørefiken var en sketsj og trodde ikke at Will faktisk ville slå Chris Rock.

Jada sa til uttaket: "Jeg tenkte: 'Dette er en sketsj'. Jeg tenkte: 'Will kan umulig ha slått ham'. Det var ikke før Will begynte å gå tilbake til stolen sin at jeg skjønte at det ikke var en sketsj."

For de som husker det, var det helt stille i salen umiddelbart etter at Smith angrep Chris Rock, og han fikk til og med lov til å bli sittende. Skuespilleren tok til og med imot en pris for sin medvirkning i filmen King Richard, som sannsynligvis også blir den siste. Smith er nå fullstendig utestengt fra fremtidige Oscar-utdelinger i ti år og har også frivillig trukket seg fra Oscar-komiteen.