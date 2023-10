Jada Pinkett Smith om ørefiken på Oscar-utdelingen: "Will må håndtere dette selv"

HQ

Smellen på Oscar-utdelingen var intet mindre enn en hjerneprut fra Will Smiths side, og faktisk trodde ikke engang kona Jada sine egne øyne. For i en ny avsløring forteller hun til Variety at hennes umiddelbare tanke etter hendelsen var: "dette er en sketsj, det kan ikke være ekte".

"Jeg tenkte: 'Dette er en sketsj'. Jeg tenkte: "Det er ikke mulig at Will slo ham". Det var ikke før Will begynte å gå tilbake til stolen sin at jeg skjønte at det ikke var en sketsj."

Jada fortsatte med å fortelle at da hun skjønte at det var ekte, tenkte hun at "dette må Will finne ut av selv".

"Jeg kommer til å være ved hans side, men også la ham finne ut av dette selv."

For de som husker det, var det helt stille i salen umiddelbart etter at Smith angrep Chris Rock, og han fikk til og med lov til å bli sittende. Skuespilleren mottok til og med en pris for sin rolle i filmen King Richard, som sannsynligvis blir hans siste. Smith er nå fullstendig utestengt fra fremtidige Oscar-utdelinger og har til og med frivillig trukket seg fra Oscar-komiteen.