Jagged Alliance 3 er et eksempel på et spill som fanger deg, sparker deg mens du ligger nede og etterlater en skarp granat ved din livløse kropp. Du inntar rollen som sjef for en internasjonal leiesoldatstyrke, og målet ditt er å finne og redde lederen av en fiktiv stat. Reisen tar deg gjennom jungler, over øyer og kontinenter for å finne og redde den savnede statslederen. Underveis kommer du imidlertid til å drepe folk, ta over diamantgruver og være generelt ubehagelig.

Når jeg innledningsvis skrev at denne serien er litt som å få en ørefik, er det både i positiv og negativ forstand. Jeg likte den andre tittelen veldig godt, og den tredje følger i samme fotspor. Hvis du syntes XCOM var litt overveldende, er dette et steg opp. Flere utenforliggende faktorer påvirker om skuddene treffer, og du kan ikke se hvor sannsynlig det er at du treffer i den turbaserte kampmodusen. Takket være mangelen på en skikkelig treningsmodus er det veldig tydelig at du må dø og lære, eller bruke gode guider på Internett. Jeg hadde fordelen av å ha en viss kjennskap fra forgjengerne, noe som gjorde reisen enklere. Når det er sagt, er det konseptuelt helt genialt. Alle soldatene du rekrutterer er ikke ansiktsløse zombier, men har stemmeskuespill og bakgrunnshistorier, og dette gir spillet mye mer personlighet enn mange av konkurrentene.

Troppenes personlighet hjelper deg med å komme deg gjennom vanskelighetsgraden, selv om tapet av soldatene svir. Troppene dine er permanent døde hvis de faller i kamp, for du kan ikke stabilisere beseirede kamerater i kamp, de er borte for alltid. Du kan rekruttere uerfarne leiesoldater eller rene drapsmaskiner avhengig av inntekten din. I begynnelsen vil du sannsynligvis bare kunne kjøpe de billigste i noen dager, og jeg synes det er et ganske kult konsept. Du kjøper ikke soldater som alltid er dine, men du leier soldater for et visst antall dager, og hvis du setter pris på innsatsen deres, kan du forlenge ansettelsen. Det er nok spillets høydepunkt å sjonglere med økonomien i forsøket på å skape den beste midlertidige styrken på denne siden av ekvator.

For å bygge opp styrken i jakten på den savnede lederen må du utføre oppdrag i soner og overta diamantgruver. Kampanjekartet er stort og delt inn i et rutenettbasert nettverk. Du reiser mellom disse, og hver enkelt rute er et eget kart med figurer, gjenstander å finne og potensielle oppdrag. Omfanget og tempoet gjør at du kan forvente deg en 48-60 timer lang opplevelse ved første gjennomspilling. Det er en reise jeg kan anbefale på det varmeste til de som har litt erfaring med sjangeren, men for andre må du forberede deg på at det kan bli et håpløst frustrerende spill du må bruke mye tid på.

For spilleren som er ny i sjangeren, venter en ilddåp uten nåde. Spesielt hvis du går inn i spillet uten en guide. Selv med enklere innstillinger kan det være utfordrende, og jeg syntes til og med at standardinnstillingen til tider var utfordrende. Det er en stor inngangsbarriere. Til tross for vanskelighetsgraden er det ingen som hjelper deg med å forstå hvordan spillet fungerer, og noen mekanismer er ikke forklart i det hele tatt. Ha det i bakhodet hvis du er nysgjerrig. Ellers er det en av årets overraskelser for meg. Haemimont Games har utviklet det, og det er ikke lett å ta over en etablert serie. Studioet har riktignok erfaring med historiske sanntidsstrategispill og den prisbelønte Tropico -serien, men jeg kan ikke la være å lure på om erfaringen med Tropico har hjulpet utviklerne med utformingen av verdenen, som er tropisk og gjennomgående godt gjennomført.

Jeg liker virkelig naturen og miljøene. Kartdesignet er relativt greit og enkelt, men det finnes alltid et tårn å plassere en snikskytter i eller et hinder å legge ned soldater for å skyte gjennom. Miljøene oppmuntrer deg til å finne på perfekte bakholdsangrep og strategier. Akkurat som i XCOM har du varierende mengder dekning, og noen beskytter deg ikke i det hele tatt, mens andre aldri kan ødelegges. Det er et aspekt ved eventyrets design som jeg både liker og misliker. Reglene er uklare, og det har skapt frustrasjon ved flere anledninger. Samtidig elsker jeg den kaotiske naturen, da det gir meg litt Bad Company 2 -stemning med ødeleggelsene.

Kampene kan virkelig gå begge veier. Selv om du har planlagt på forhånd ved å kjøpe utstyr i byene eller plyndre en ikke fullt så forlatt bunker i begynnelsen av spillet, kan ett skudd utløse et vanvidd av eksplosjoner, maskingeværild og ren og skjær ødeleggelse. Når du sikter, kan du gjøre det manuelt, ikke ulikt systemet i Phoenix Point, eller med valg av kroppsdeler. Avhengig av hvordan du står, beskyttelse fra fienden, om du sitter på huk, ligger ned eller hvilke ferdigheter soldatene har, påvirkes sjansene for å treffe. Hvis du vil snike deg inn og drepe noen med kniv, må du ha gode ferdigheter og åpne den nevnte menyen og trykke på riktig kroppsdel. Hvis du prøver å knivstikke noen uten disse stegene, vil du bli oppdaget. Mye av spillet handler om å prøve å finne ut hva som gjør hva, og gjennom erfaring få en idé om hvilke skudd som sannsynligvis vil treffe og hvilke som garantert vil bomme. Dette avgjør utfallet av vanskeligere kamper og er årsaken til spillets vanskelighetsgrad. Noen ganger er det ingen forklaringer du kan se, og det må du leve med her.

Resten av tittelen, det å gå rundt i sanntid på kartene, utføre oppdrag, snakke med folk og fiender og så videre, er lettbeint. Det belønner nysgjerrigheten og utforskertrangen din, men det kan også føre til at du havner i trøbbel hvis du ikke er forsiktig. Du kan styre soldatene individuelt utenom kamp og til og med snike deg rundt som i et gammeldags isometrisk rollespill. Det er enkelt å posisjonere tropper på forhånd, og det er en nøkkel til suksess, og jeg setter pris på at du har mer kontroll over posisjonering og planlegging før hvert slag, til tross for at dette er ganske uvanlig for sjangeren.

Det hjelper selvfølgelig også å utstyre troppene dine med våpen, riktig ammunisjon, beskyttelsesklær hvis du finner det, og mer til. Hver leiesoldat har en begrenset mengde lagerplass, så det gjelder å tenke seg godt om. Noen har også andre ferdigheter, som å hacke, åpne låser og helbrede soldater raskere, så det er viktig å vite hvem som gjør hva. På mange måter ligner det på et isometrisk rollespill, selv om det beskrives som et taktisk, turbasert strategispill med sanntidselementer.

Jeg er mer enn fornøyd med tiden min i dette actionspektaklet. Det er en verdig oppfølger til seriens etablerte titler. Den beryktede humoren er imidlertid så dårlig at jeg må avskrive den siden av serien. Den prøver virkelig å gjøre narr av ting, men lykkes ikke helt. Det er en viss mangel på teft i skrivingen og fortellingen, noe som gjennomsyrer alt i spillet. Jeg tror dette skyldes at spillet fokuserer på dette, noe som går på bekostning av kommentarene troppene kommer med. Det er gameplayet som får det hele til å flyte. Det er gjort med finesse, stil og kompleksitet. Jeg har ikke engang nevnt ting som behovet for å reparere utstyr, hvile tropper og hele tiden ha inntekter, ellers taper du fort. Fordi det er litt som en løk med mange lag, er det 150 måter å mislykkes i en kampanje på, og mange av årsakene blir ikke synlige før det er for sent. Du må være i stand til å starte på nytt, du må være villig til å gjøre feil og ta imot slag. Spillet nøler ikke med å sparke deg når du ligger nede.

Lyd og grafikk er nok det siste en strategientusiast bryr seg om, men her er det over all forventning. Spillet ser skarpt og innbydende ut, og det høres flott ut, og det er lite å klage på. Det jeg kan nevne i forbifarten, er at lydmiksen av og til kommer litt til kort. Det kan bli litt for høyt eller lavt, noe som er merkbart i enkelte sekvenser. I tillegg oppfører enkelte skygger seg litt merkelig. Ellers er jeg mer enn fornøyd med det tekniske, og jeg har vært så heldig at jeg ikke har støtt på mange feil. Det har vært en relativt smertefri opplevelse, og jeg har aldri vært nødt til å laste om eller avslutte på grunn av slike problemer. Jeg har imidlertid en høy terskel for dette, så din opplevelse kan variere.

Hvis du liker å bli utfordret, hvis du elsket det andre spillet eller hvis du har en fot i sjangeren med XCOM, eier du sannsynligvis dette spillet allerede. Jagged Alliance 3 hyller forgjengeren og er en av årets sterkere turbaserte titler. Det er intenst, vanskelig og klarer å trollbinde med sitt vanedannende gameplay. Hvis du er helt ny i sjangeren, prøver det veldig hardt å fraråde deg å fortsette å spille, men hvis du blir komfortabel med oppsettet, endrer alt seg. Jeg hadde ønsket meg litt mer klarhet i visse spillelementer, spesielt synes jeg at stealth er litt for uforutsigbart. Men alt i alt er det en flott fortsettelse av serien og et godt spill for veteraner i sjangeren.