Jagged Alliance 3 kommer til konsoller senere denne måneden

Haemimont Games har kunngjort at Jagged Alliance 3 kommer til konsollene om et par uker. Utvikleren har satt en dato for når tittelen vil debutere på Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 og PS5, og datoen er 16. november 2023.

Konsollversjonen av spillet er bygget om slik at det passer til en kontroller, og det er også bygget slik at det støtter flerspillermodus på tvers av generasjoner. Det betyr at spillere på ulike generasjoner av konsoller i samme familie kan samarbeide i flerspillermodusene.

Vi får vite at alle som forhåndsbestiller spillet for £49,99 / €59,99 får to dagers tidlig tilgang før den fullstendige lanseringen 16. november, og at forhåndsbestillere for øyeblikket får 20 % rabatt.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese om Jagged Alliance 3 i anmeldelsen vår her.