THQ Nordic og utvikler Haemimont Games har kunngjort at Jagged Alliance 3 kommer til PC i juli. Som nevnt i en pressemelding blir vi fortalt at den tredje hoveddelen i den langvarige strategiserien kommer 14. juli, og for å legge til dette, blir vi fortalt at spillet kommer i et par forskjellige utgaver.

Hovedspillet vil selge for € 44.99, men hvis du vil ha noen ekstra Jagged Alliance 3 godbiter, kan du i stedet ta tak i Collector's Edition av spillet, som inkluderer basetittelen, et vann- og støvtett utendørs etui, et kraftig taktisk belte, en taktisk beltepose, en A.I.M.-nål, 36 karakterkort, det originale lydsporet og en mediebok. Denne større utgaven vil bare være begrenset til 750 eksemplarer totalt over hele verden og vil derfor være ganske sjelden.

Ellers blir vi fortalt at kort tid etter lanseringen, Haemimont Games vil bringe mod-støtte til Jagged Alliance 3, som vil tillate spillere å tilpasse spillet til deres preferanser. Dette vil opprinnelig være et ganske grunnleggende tilbud, men er lovet å utvide og vokse etter lanseringen.

For en ny titt på strategitittelen, se traileren for de nye funksjonene nedenfor.