Jaguar har tenkt å satse på «nisjedelen av en nisjedel» av markedet

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Da Jaguar presenterte Type 00-konseptet, var de ganske tydelige på at de skulle forvandle seg fra et semi-high-end-merke til noe ultraluksuriøst, dyrt og eksklusivt, og at de derfor ville slutte å fokusere på salgsvolum.

Nå satser de enda hardere på sin kontroversielle omstilling, og administrerende direktør Rawdon Glover beskrev merkets fremtidige målgruppe som «en nisje innenfor en nisje» under en nylig spørsmålsrunde (via Motor1).

«Det er dristig, ja. Det er en klar strategi vi har, og vi har tillit til den. Vær så snill å forstå at vi ikke er ute etter enorme volumer. Vi spiller en nisjerolle i en nisje. Dette handler faktisk om å bygge opp et helt nytt marked, og dermed skaper vi individuell etterspørsel fra sak til sak. Det er helt klart at det er svært vanskelig å sammenligne dette med den gamle modellserien.»

Strategien representerer en av de mest radikale endringene i den moderne bilindustrien. Jaguar har allerede avviklet det meste av sitt eksisterende modellutvalg og forbereder seg på å relansere seg som et luksusmerke som utelukkende satser på elbiler. Den første produksjonsmodellen, inspirert av det spektakulære Type 00-konseptet, forventes å komme senere i år med en startpris på rundt 130 000 dollar.