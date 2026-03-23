Jaguar ofret utviklingen av oppdaterte XF, XJ, F-Type og F-Pace-modeller for å lage sin nye elbil

HQ

Jaguars radikale skifte til en helelektrisk fremtid omformet ikke bare sortimentet, det utslettet flere nesten ferdige biler i prosessen. I et nylig intervju avslørte tidligere designsjef Ian Callum at flere nestegenerasjons Jaguarer ble skrotet helt da selskapet dreide seg mot elbiler.

Ifølge Callum hadde Jaguar vært dypt inne i utviklingen av flere nye modeller før strategiendringen. Disse inkluderte en ny XF, en ny F-Pace SUV og til og med en etterfølger til sportsbilen F-Type - som alle til slutt ble kansellert, og var nær målstreken, til og med.

Det mest slående offeret var en ny Jaguar XJ, som angivelig var nær produksjon. Flaggskipet - som var planlagt som en elektrisk modell - hadde allerede nådd avanserte teststadier før den brått ble skrinlagt. Callum beskrev beslutningen som plutselig, og antydet at prosjektene rett og slett ble "stoppet" til tross for at de var godt i gang.

Jaguar ofret disse modellene for å lage Type 00, en bred tilbakestilling og omstart av merket med en ny identitet. Callum er imidlertid ikke sikker på prototypedesignet :

"Det er en kjekk bil, den er dristig, den er modig, og den har mange gode designattributter ved seg. Men den er ikke vakker, og Jaguarer må være vakre. Den er bare for retro."