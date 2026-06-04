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Biler

Jaguars designdirektør deler idé for ny Corvette

Og den ser strålende ut.

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Tidligere designdirektør hos Jaguar, som uten tvil var med på å tegne og designe noen av produsentens mest slående former, har delt et nytt Corvette-konsept han faktisk tegnet for mange år tilbake.

Jason Battersby, mannen som er ansvarlig for eksteriørdesign hos Jaguar Land Rover, har vært i stillingen siden 2024, og han er en av hjernene bak Jaguars nyeste Design Vision Concept. Han delte nylig et gammelt Corvette-designforslag som aldri var ment for produksjon, men som raskt fanget oppmerksomheten til bilentusiaster på nettet.

Konseptet har klassiske Corvette-proporsjoner med lang hette kombinert med den slanke, elegante overflaten, som Battersby kaller en "ekte hyllest til både C2- og C3-generasjonens Stingrays".

Det er rimelig å si at reaksjonene på nettet har vært sterke, og mange på forum og i kommentarfelt har erklært at dette er vakrere enn mange moderne superbiler, spesielt den nylig avdukede Ferrari Luce.

Jaguars designdirektør deler idé for ny Corvette
Jaguars designdirektør deler idé for ny Corvette

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Biler


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