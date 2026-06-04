Jaguars designdirektør deler idé for ny Corvette

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Tidligere designdirektør hos Jaguar, som uten tvil var med på å tegne og designe noen av produsentens mest slående former, har delt et nytt Corvette-konsept han faktisk tegnet for mange år tilbake.

Jason Battersby, mannen som er ansvarlig for eksteriørdesign hos Jaguar Land Rover, har vært i stillingen siden 2024, og han er en av hjernene bak Jaguars nyeste Design Vision Concept. Han delte nylig et gammelt Corvette-designforslag som aldri var ment for produksjon, men som raskt fanget oppmerksomheten til bilentusiaster på nettet.

Konseptet har klassiske Corvette-proporsjoner med lang hette kombinert med den slanke, elegante overflaten, som Battersby kaller en "ekte hyllest til både C2- og C3-generasjonens Stingrays".

Det er rimelig å si at reaksjonene på nettet har vært sterke, og mange på forum og i kommentarfelt har erklært at dette er vakrere enn mange moderne superbiler, spesielt den nylig avdukede Ferrari Luce.