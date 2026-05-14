Jaguars nye luksusbil med elbil heter offisielt "Type 01".

Det er en god stund siden Jaguar annonserte en total omlegging av merkevaren, som innebærer at de forlater massemarkedet helt og holdent til fordel for noen få utvalgte, superdyre og luksuriøse modeller. Den første av disse ble kalt "Type 00", men nå har det endelige navnet blitt avslørt når vi nærmer oss en mer formell avduking av den endelige bilen senere i år.

Gjennom en pressemelding har Jaguar bekreftet at bilen offisielt vil hete "Type 01". Jaguar sier at "0" står for utslippsfri kjøring, mens "1" betegner den første modellen i denne helt nye æraen for Jaguar.

"Vi har redesignet Jaguar for en ny æra, med inspirasjon fra det som har vært før. Ingeniørene våre har oppnådd dette med en bil som ser ut og kjører som ingen annen elbil, men som samtidig gjenspeiler en unik opprinnelse. Type 01-navnet er en del av den historien - for meg betyr nullen også en fullstendig nullstilling av merkevaren, og '1', vår første bil i et nytt kapittel, en 'one of a kind'," sier Jaguar-sjef Rawdon Glover.

Type 01 vil bruke et elektrisk oppsett med tre motorer som produserer mer enn 986 hestekrefter og et dreiemoment på 959 pund, sammen med en 850V elektrisk arkitektur og et massivt batteri på 120 kWh. Selskapet sikter mot en rekkevidde på over 640 kilometer og ladehastigheter på opptil 350 kW.

De første prototypene vil vises i Monaco i forbindelse med Formel E-løpet denne helgen, og en mer formell avduking vil finne sted senere i år.