Jak Crawford erstatter Fernando Alonso i FP1 under Japans Grand Prix

Fernando Alonso står over én fri trening i sesongens tredje Grand Prix, Japans Grand Prix neste helg. Formel 1-teamene må la en rookiefører starte i et Grand Prix (FP1 er tillatt) ved fire anledninger, to ganger for hver bil.

Ofte lar teamene FIA-kravet ligge til de siste løpene, men Aston Martin har bestemt seg for å gi Jak Crawford, den tredje i Aston Martins rekker etter Alonso og Lance Stroll, en sjanse på Suzuka Circuit på fredag.

Det britiske teamet bekreftet det mandag, med en uttalelse fra den 20 år gamle amerikanske sjåføren (nummer to i Formel 2 forrige sesong), som vil kjøre under en FP1 med Aston Martin for tredje gang, etter Mexico og Abu Dhabi.

"Jeg gleder meg veldig til å sette meg bak rattet og kjøre for teamet på Suzuka. Det er en historisk, men krevende bane, og jeg gleder meg til å bruke det jeg har lært i simulatoren på virkelige baneforhold, sier Crawford.

Etter Japan 29. mars er ikke Formel 1-sesongen tilbake før 3. mai i Miami, og det kan være en fordel for Aston Martin, som får mer tid til å fikse Honda-motorproblemene som har forårsaket tre DNF: Bare Lance Stroll fullførte løpet i Melbourne på sisteplass ... 15 runder bak.