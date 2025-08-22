"Jak & Daxter fortjener en ny sjanse" - Layden i nytt intervju
Den tidligere Playstation-sjefen Shawn Layden forlot kanskje Sony for mange år siden, men hans tanker om merkevarens fortid og fremtid skaper fortsatt mye diskusjon.
Shawn Layden, som var sjef for SIE Worldwide Studios mellom 2014 og 2019, har kanskje lagt Sony bak seg, men hans innsikt i PlayStation og fremtiden fortsetter å gi gjenklang. I et nytt intervju med HipHopGamer diskuterte Layden hvilke sovende PlayStation-franchiser han helst vil se gjenopplivet.
Øverst på listen hans er Resistance, Insomniacs sci-fi-skytespill som ikke har blitt sett siden 2012 på den oversette PlayStation Vita. Layden mener serien absolutt fortjener et comeback, selv om Insomniac for øyeblikket er opptatt med Spider-Man og Wolverine. Et annet klart "ja" fra den tidligere Sony-direktøren er Jak and Daxter. Han sammenlignet det med hvor skeptisk folk først reagerte på et nytt Ratchet & Clank på PS4 - før det ble en stor suksess.
Layden var langt mer forsiktig med SOCOM, som han beskrev som banebrytende i sin tid, men vanskelig å gjenopplive i en moderne kontekst. Han pekte også på The Order: 1886, en tittel med sterkt potensial som ifølge ham ble undergravd av en forhastet utviklingssyklus. Til slutt nevnte han PlayStation All-Stars, Sonys egen versjon av "Smash Bros."-formelen, som han mente var bygget på en solid idé, men som til syvende og sist manglet den rette følelsen.
Selv om Layden ikke lenger har myndighet til å gi grønt lys til slike prosjekter, reiser refleksjonene hans uunngåelig ett stort spørsmål: Hvilken klassisk PlayStation-serie vil fansen aller helst se komme tilbake på PS5?