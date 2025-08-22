"Jak & Daxter fortjener en ny sjanse" - Layden i nytt intervju

HQ

Shawn Layden, som var sjef for SIE Worldwide Studios mellom 2014 og 2019, har kanskje lagt Sony bak seg, men hans innsikt i PlayStation og fremtiden fortsetter å gi gjenklang. I et nytt intervju med HipHopGamer diskuterte Layden hvilke sovende PlayStation-franchiser han helst vil se gjenopplivet.

Øverst på listen hans er Resistance, Insomniacs sci-fi-skytespill som ikke har blitt sett siden 2012 på den oversette PlayStation Vita. Layden mener serien absolutt fortjener et comeback, selv om Insomniac for øyeblikket er opptatt med Spider-Man og Wolverine. Et annet klart "ja" fra den tidligere Sony-direktøren er Jak and Daxter. Han sammenlignet det med hvor skeptisk folk først reagerte på et nytt Ratchet & Clank på PS4 - før det ble en stor suksess.

Layden var langt mer forsiktig med SOCOM, som han beskrev som banebrytende i sin tid, men vanskelig å gjenopplive i en moderne kontekst. Han pekte også på The Order: 1886, en tittel med sterkt potensial som ifølge ham ble undergravd av en forhastet utviklingssyklus. Til slutt nevnte han PlayStation All-Stars, Sonys egen versjon av "Smash Bros."-formelen, som han mente var bygget på en solid idé, men som til syvende og sist manglet den rette følelsen.

Selv om Layden ikke lenger har myndighet til å gi grønt lys til slike prosjekter, reiser refleksjonene hans uunngåelig ett stort spørsmål: Hvilken klassisk PlayStation-serie vil fansen aller helst se komme tilbake på PS5?