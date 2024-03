Jake Gyllenhaal er åpen for å spille Batman i den nye DCU-filmatiseringen.

HQ

James Gunns nye DCU starter offisielt neste år med Superman-filmen. Vi vet mye om filmen, og vi har noen ganske gode ideer om hvilke figurer som vil bli en del av DCU.

Det er imidlertid fortsatt mange store roller som gjenstår å besette, og en av dem er Batman. Fansen har pekt på en rekke navn, fra Jensen Ackles til Alan Ritchson, og det er allerede noen store navn på banen.

Nylig ble Jake Gyllenhaal spurt om muligheten for å spille Bruce Wayne. "Å, jøss. Det er en klassiker. Det er en ære", sa han til ScreenRant. "Når vi snakker om å spille roller som andre utrolige skuespillere har spilt tidligere, så synes jeg faktisk det er skremmende å spille roller som andre utrolige skuespillere har spilt tidligere, og når jeg tenker på at jeg skal spille Jago i Othello sammen med Denzel Washington, så tenker jeg på alle skuespillerne som har spilt den rollen gjennom tidene. Så det er det første nivået. Det er det jeg jobber med akkurat nå. Men det er klart. Det ville alltid være en ære. Slike ting og slike roller er klassikere."

Gyllenhaal ser ikke ut til å gi noe definitivt svar her, så ikke forvent å se ham i mørk sminke og kappe med det første. Det ser imidlertid ut til at han trives i et Shakespeare-prosjekt, så gode nyheter for skuespillerne der ute.