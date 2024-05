Jake Gyllenhaal er under etterforskning i Apple TV+ sin Presumed Innocent

HQ

Apple Apple TV+ har hentet et annet stort Hollywood-navn til å lede en av sine kommende TV-serier. Presumed Innocent vil se Jake Gyllenhaal i hovedrollen som en aktor som blir tiltalt etter å ha vært hovedmistenkt for en forbrytelse. Gyllenhaal spiller karakteren Rusty Sabich, en mann som også forsøker å holde sammen familien og ekteskapet sitt, samtidig som han er under massivt juridisk press.

Presumed Innocent Serien er basert på romanen av Scott Turow og kommer på Apple TV+ den 12. juni med en premiere på to episoder, før den slippes ukentlig og til slutt avsluttes den 24. juli.

I anledning dette kan du finne traileren for Presumed Innocent nedenfor.