Jake Gyllenhaal forelsker seg i Phoebe Dynevor, for så å bli plaget av henne i M. Night Shyamalans «Remain

Det er et økende antall romantiske filmer med en svært uventet horror-undertone, og mange av dem liker å komme ut i tide til den mest flørtende dagen i året, nemlig Valentinsdag. Vi har nylig sett at «Heart Eyes» og «Companion» har forsøkt å stjele rampelyset, og nå vil regissør M. Night Shyamalan ha sin del av kaken.

I tide til Valentinsdag i 2027 skal den berømte regissøren slå seg sammen med Jake Gyllenhaal for å presentere det romantiske thriller-/skrekkprosjektet kjent som «Remain». Filmen handler om en tilbaketrukket arkitekt som, etter å ha flyttet til en ny by for å fullføre et prosjekt, forelsker seg i en ung kvinne, bare for senere å oppdage at det er mer på gang og at kvinnen ikke er helt den hun gir seg ut for å være...

Med Phoebe Dynevor i hovedrollen mot Gyllenhaal vet vi ennå ikke hva som egentlig foregår i «Remain», da teasertraileren overlater mye til fantasien. Det vi vet, er at filmen også har Ashley Walters, Julie Hagerty og Jay O. Sanders i rollene, og at prosjektet er skapt i samarbeid mellom Shyamalan og forfatteren Nicholas Sparks.

Du kan se den fengende traileren nedenfor sammen med handlingsbeskrivelsen, og når det gjelder den endelige utgivelsesdatoen, er 14. februar datoen du må merke av i kalenderen.

«Når den tilbaketrukne arkitekten Tate Gordon flytter til en liten kystby for å fullføre sitt nyeste prosjekt, møter han en forførende ung kvinne som får ham ut av skallet sitt og inn i sentrum av et dødelig mysterium som henger over byen.»