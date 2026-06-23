Jake Johnson bytter tennis mot pickleball i Apple TVs «The Dink»

Det er kanskje ikke en «epidemi som feier over landet» slik Ed Harris’ karakter liker å uttrykke det, men det skjer utvilsomt en forandring på banene rundt om i verden. Mens tennis tidligere dominerte på gress, hardt underlag og leire, ser vi nå fremveksten av nye alternativer, blant annet padel og til og med pickleball.

Denne fremveksten av nye alternativer er i hovedsak hele premisset bak den kommende Apple TV-filmen «The Dink», som handler om en tidligere tennisspiller som, etter å ha pådratt seg en håndleddsskade, blir anbefalt å spille pickleball for å komme tilbake i toppform. Selv om han i utgangspunktet motsetter seg dette og anser sporten som underlegen i forhold til tennis, ender han snart opp med å elske den, og blir til slutt involvert i en intens kamp der hele fremtiden til familiens countryklubb står på spill.

Med Jake Johnson i hovedrollen som Dusty Boyd har «The Dink» en ganske stjernespekket rollebesetning, som inkluderer den nevnte Harris, men også Mary Steenburgen, Andy Roddick, Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen og til og med Ben Stiller.

«The Dink» er også skrevet av Sean Clements fra «Workaholics», regissert av Josh Greenbaum fra «Barb and Star Go to Vista Del Mar» og produsert av Stiller selv – så ja, det er rikelig med komedietalent bak prosjektet.

Premieren er planlagt på Apple TV 24. juli, og nedenfor kan du se en trailer for «The Dink», samt den offisielle synopsisen.

«Det falmede tidligere tennisvidunderbarnet Dusty Boyd (Jake Johnson) har blitt redusert til å trene uregjerlige barn på faren Chucks (Ed Harris) countryklubb i forstaden. I desperat søken etter farens anerkjennelse støtter Dusty blindt Chucks hevnaksjon mot den nye dille som tar over klubben: pickleball. Men når Dusty forverrer en gammel skade, noe som fratar ham evnen til å spille tennis, tyr han til det utenkelige i rehabiliteringens navn. Han prøver ikke bare pickleball, men takket være sin fortryllende nye partner, Candace (Mary Steenburgen), oppdager han faktisk at han liker det. Revet mellom to verdener blir Dusty til slutt tvunget til å konfrontere spøkelsene fra sine tidligere sportslige fiaskoer, inkludert barndommens erkefiende, Andy Roddick (Andy Roddick). Til slutt blir Dusty dratt inn i en desperat kamp om klubbens fremtid, farens kjærlighet og sin egen identitet.»