Jake Paul annonserer sin neste boksekamp ... med broren Logan Paul

Jake Paul har annonsert sin nye boksekamp. Etter å ha beseiret Mike Tyson i en mye omtalt boksekamp, som ble strømmet direkte på Netflix, skal bokseren og influenceren møte en ny utfordring: hans eldre og mer berømte bror Logan Paul. Men denne gangen blir det på en annen plattform.

Jake Pual har nettopp kunngjort øyeblikket "du har ventet i et tiår". Og det ser ut til at Jake og Logan Paul vil møte hverandre i en boksekamp 27. mars, streamet på Max (tidligere HBO Max).

Det er ingen spøk: til tross for at de er mest kjent for YouTube og "pranks", har begge gjort karriere i kampdisipliner. Jake Paul har en 12-1-banestatistikk i boksing (han har bare tapt én gang, og vunnet 12, 7 av dem på KO) siden han begynte i 2018, først mot tidligere MMA-fightere og deretter mot profesjonelle boksere som Tommy Fury (som påførte ham hans eneste nederlag).

Logan har også prøvd seg på boksing, og bokset mot KSI og Floyd Mayweather i oppvisningskamper. Han har bare gått to profesjonelle boksekamper (og vunnet én) og har i stedet gått over til bryting, så det blir interessant å se om han kommer til å møte sin mer erfarne lillebror. Om to måneder får vi se det på Max...