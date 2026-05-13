Jake Paul er ikke sikker på om han noen gang kommer tilbake til boksing etter Anthony Joshua-tapet

I slutten av 2025 måtte boksefans få med seg den siste "konkurransekampen" med Jake Paul i hovedrollen, da influenceren bestemte seg for å gå inn i ringen med en ekte verdensmester i tungvekt, nemlig Anthony Joshua, og fikk en voldsom omgang juling som resulterte i at Paul ble slått ut i sjette runde. Kampen etterlot også Paul med langt mer enn blåmerker, da AJ satte inn en intens høyre hook mot Pauls underkjeve, et slag som brakk kjeven hans og førte til at han måtte gjennom en operasjon og en alvorlig rekonvalesensperiode for å rette opp skaden.

Vi tar opp dette fordi Paul i et nylig intervju med sportsreporter Ariel Helwani (som Dexerto la merke til) forklarte at han kanskje aldri vil gå inn i ringen igjen, alt fordi kjeven hans fremdeles ikke har grodd ordentlig. Influenceren bemerker at legen hans ikke tror det er en god idé å kjempe igjen, selv om dette kan endre seg i løpet av de kommende dagene, ettersom han snart skal ta en ny skanning for å avgjøre hvordan kjeven fortsetter å gro.

"Jeg skal få noen nye skanninger av kjeven her om et par dager for å få en oppdatering på helingsprosessen. Vi får se hva legene mine sier. Jeg vil få en mer nøyaktig tidsramme, eller om jeg i det hele tatt kan bokse igjen. Det er definitivt en mulighet. Det føles mye bedre etter hvert som ukene går og tiden går, men jeg må definitivt bli klarert først, for å kunne sparre."

