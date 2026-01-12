Jake Paul har forvandlet Mike Tyson-pengene sine til en ranch til 40 millioner dollar med flystripe og F1-bane

HQ

Jake Paul gjør ikke subtile ting. Det har han aldri gjort. Så da YouTuberen som ble premiebokser bestemte seg for å bruke rikdommen fra Mike Tyson-kampen til et lidenskapelig prosjekt, var det ikke meningen at det skulle bli en rolig ranch på landet med veranda og gyngestol.

I stedet har Paul avduket det som kanskje er den mest ekstravagante utskeielsen etter en boksekamp på mange år: en vidstrakt ranch på 40 millioner dollar og 6000 mål i Georgia, komplett med planer for en privat flystripe, en F1-bane, innsjøer for vannsport og mye mer. Og han kaller den Paul Reserve.

Pengesporet fører tilbake til november 2024

Pengesporet fører tilbake til november 2024, da Pauls kontroversielle, men enormt lukrative seier over Mike Tyson omformet både karrieren og banksaldoen hans. I fjor avslørte han at det var denne pengepungen som ble grunnlaget for å kjøpe tomten. Siden den gang har flere lønnsdager (fra en poengseier over Julio Cesar Chavez Jr. i midten av 2025 og til og med et straffende nederlag mot Anthony Joshua, som etterlot ham med et dobbelt kjevebrudd) bidratt til å finansiere transformasjonen.

Mens han har vært ute av spill og kommet seg, har Paul gjort det han kan best: dokumentert reisen. I en ny videoomvisning viser han fansen rundt på den enorme eiendommen, og innrømmer at han ikke engang har utforsket det meste av den ennå. En tre kilometer lang innkjørsel fører til en klynge av nybygde boliger, verksteder og lagerfasiliteter, inkludert et hus som er spesialdesignet for faren Greg. Det finnes også et spesialtilpasset boksesenter, komplett med en ring som er skreddersydd for Pauls treningsbehov.

Privat flystripe og F1-bane

Men det er visjonen for hva som kommer til å skje heretter som virkelig fanger fantasien. "Vi skal anlegge en landingsstripe for Global Express: Paul Air", forklarer han og viser med en gest over et langt, flatt stykke land. Han forteller at rullebanen kommer til å bli rundt 1,5 kilometer lang. Gjennom det samme området vil det bli en fullverdig racerbane i F1-stil.

Pauls logikk er karakteristisk kontrær. I stedet for å kjøpe superbiler og la dem stå på tomgang på motorveiene, vil han ha banen først, lekeplassen før lekene. Først da, sier han, vil han utvide samlingen til å omfatte de raskeste landeveisbilene og spesialbygde racermaskiner.

Og planen stopper ikke med personlig nytelse. Paul ønsker å gjøre ranchen om til en ultraeksklusiv medlemsklubb for motorsport: private hjem langs banen, med tilhørende garasjer, der eierne kan lande flyene sine, starte motorene og bo direkte på banen.

Et annet sted på eiendommen...

Andre steder på eiendommen skifter tonen fra bensin til adrenalin av en annen type. Innsjøer og vannveier er allerede fylt opp med vannscootere og wake-surfing-utstyr. Det finnes til og med det Paul stolt beskriver som verdens største Razor offroad-bane, som er hugget ut i landskapet for høyhastighetskjøring på jordet.

Til tross for alt det overflødige, oppfyller ranchen en gammel drøm. Paul innrømmer at han har ønsket seg en eiendom som dette i over 15 år. Selv om han allerede eier et overdådig herskapshus i Puerto Rico, tilbyr ranchen noe helt annet. Georgia, sier han, oppfylte alle kriteriene: flatt land for fly og racing, innsjøer for vannsport og mildt nok vær til at man kan nyte det hele året.

"Jeg ville ikke at det skulle bli kaldt", forklarer han, og minner om fjellrancher der vinteren dominerer halve kalenderen. Paul anslår at han fortsatt har sett mindre enn en femtedel av landet han eier. Og hvis du vil se en del av det også, finner du videoen over der han viser alt...